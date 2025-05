Invité de l’émission “Coucher du Soleil” sur Kewoulo, le coordonnateur Mermoz Sacré Coeur du parti Pastef, Monsieur Aly Sy s’est prononcé sur l’affaire de Arouna Maguette Niang et Ndeye Saly Diop Dieng qui continue d’alimenter les débats sur le paysage médiatique sénégalais.

Interrogé sur la récente polémique suscitée par les propos du chroniqueur Arona Magatte Niang, Thiérno Aly Sy a tenu à rappeler l’importance d’un débat responsable, fondé sur des faits. Il a reconnu que « la liberté d’expression est un pilier de notre démocratie, mais elle ne doit jamais servir de prétexte à la désinformation, surtout en matière de santé publique ».

Réagissant aux accusations portées par M. Niang contre le personnel médical – accusé à tort d’avoir transmis volontairement le Covid-19 à travers masques, tests et vaccins – il a salué la réaction rapide du Ministère de la Santé, tout en appelant à une vigilance accrue dans la régulation des propos diffusés dans les médias.

Sur un ton plus grave, l’invité de l’émission l’ex députéde Pastef a abordé le cas de l’ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng, actuellement visée par une procédure judiciaire devant la Haute Cour de Justice, sur le dossier du Covid 19. Sans prendre parti sur le fond du dossier, il a insisté sur le droit du peuple sénégalais à connaître la vérité de la manière la plus transparente possible.

« Il est indispensable que la justice fasse son travail en toute indépendance, et dans la transparence totale. La confiance des citoyens repose sur la clarté des procédures et l’égalité de traitement devant la loi, la justice »

Favorable à la tenue d’un procès public si les faits le justifient, il a rappelé que les fonctions publiques exigent une exemplarité constante, et que « la justice ne doit ni être instrumentalisée, ni intimidée ».