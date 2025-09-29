Accusé d’occuper illégalement l’hôtel Radisson de Diamniadio: Le personnel dément la direction

RUFISQUE – En plein mouvement de protestation depuis plusieurs semaines, le personnel de l’hôtel Radisson Diamniadio s’est vu notifier, jeudi dernier, une plainte de la direction pour occupation illégale de l’établissement.

Face à la presse, vendredi dernier, au pied de l’hôtel, les travailleurs ont vigoureusement dénoncé ce qu’ils qualifient de pratiques « mensongères », « arbitraires » et « colonialistes » orchestrées par la direction. Paul André Ndour, porte-parole du jour, s’est attaché à rétablir les faits. Selon lui, ce n’est pas le personnel qui bloque le fonctionnement de l’hôtel, mais bien la direction, qui aurait verrouillé l’accès au système informatique, à la réception, à la comptabilité et au service de réservation, paralysant ainsi l’activité.

Les travailleurs affirment avoir rencontré le ministre du Tourisme, Amadou Ba, lors de sa prise de fonction, ainsi que le directeur de la Sogip, Dame Mbodji, pour exposer leur situation. Face à une dégradation du climat social et à une rupture de confiance avec le groupe gestionnaire, ils estiment qu’une solution durable passe par la rupture du contrat avec le groupe Summa et par la recherche d’un nouvel exploitant.