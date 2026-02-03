Accusé d’avoir pillé la POSTE, Ciré DIA brise le silence

La polémique née des accusations du député Guy Marius Sagna à l’encontre d’El-Hadji Pape Ciré Dia a trouvé une réponse rapide de la part de l’ancien Directeur général du Groupe La Poste et ancien PCA de la Lonase, également président du mouvement S.I.R.E (Pour un Sénégal Inclusif Républicain et Émergent).

Dans ses déclarations, Guy Marius Sagna avait affirmé que M. Dia « serait un des responsables du pillage de La Poste, membre de la coalition “Diomaye-Président” et aurait même bénéficié de billets de pèlerinage ».

Face à ces allégations, l’ancien responsable politique de l’APR se montre catégorique : « À ce moment précis où je parle, où ces lignes sont écrites, je n’appartiens pas à la coalition “Diomaye-Président 2029” et ne suis au courant d’aucune distribution de billets de Mecque, à plus forte raison d’en bénéficier », a-t-il déclaré.

Par cette mise au point, El-Hadji Pape Ciré Dia entend clarifier sa position et se distancer de toute accusation pouvant nuire à sa réputation, tout en réaffirmant son engagement politique au sein de son mouvement S.I.R.E.

