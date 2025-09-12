Accusé d’attouchements sur mineure : le Dr Mohamed Thermos placé sous mandat de dépôt

Le quotidien Libération rapporte, dans son édition du vendredi 12 septembre 2025, que le médecin Mohamed Thermos, âgé de 75 ans, a été placé sous mandat de dépôt à la suite d’accusations d’« attouchements présumés avec violence » sur une patiente mineure dans son cabinet médical situé au Plateau.

Selon le journal, l’affaire a débuté après qu’une jeune fille de 16 ans, identifiée par ses initiales C.C.D., s’est rendue au cabinet pour récupérer un certificat médical. Elle aurait affirmé aux enquêteurs que le praticien, médecin-traitant de sa famille, aurait eu des gestes déplacés lors de cette visite.

Toujours d’après Libération, la présumée victime a soutenu que le médecin aurait mis sa main sous sa chemise et au niveau de ses sous-vêtements, avant de tenir des propos suggestifs. Ces accusations ont conduit à son interpellation par le commissariat du Plateau, puis à son transfert au Pavillon spécial où il est actuellement détenu.

De son côté, le Dr Mohamed Thermos nie fermement les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le quotidien souligne que l’examen médical de la présumée victime, les témoignages de sa sœur, ainsi qu’un appel téléphonique intercepté dans lequel il aurait proposé de « gérer » l’affaire à l’amiable, ont renforcé les charges retenues contre lui.

L’affaire a été confiée au tribunal des flagrants délits qui devrait examiner le dossier