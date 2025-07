Accusé d’actes contre-nature… : Recherché par la police, Serigne Issa Touré retrouvé mort

Le mystère plane autour de la mort de Serigne Issa Touré. Disparu depuis le 3 juin 2025 alors qu’il était activement recherché par la police pour détournement de mineures, actes contre-nature et viols présumés sur ses disciples, le marabout a été retrouvé sans vie ce mercredi dans un puits, à Nguendouf, dans la commune de Bambilor. Son corps, en état de décomposition avancée, a été identifié par ses fidèles.

La découverte macabre a été faite par ses disciples, restés mobilisés malgré les lourdes accusations pesant sur lui. Selon le journal L’Observateur, qui a révélé l’affaire, ils s’apprêtaient à l’inhumer en toute discrétion, avant d’essuyer le refus d’un imam sollicité pour diriger la prière mortuaire. Face à cette situation, les autorités ont été alertées : la gendarmerie s’est saisie de l’affaire, le procureur de Rufisque également.

La dépouille a été transférée dans une structure hospitalière, mais l’autopsie envisagée pourrait se révéler difficile, voire impossible, en raison de l’avancée de la putréfaction. La thèse du suicide est évoquée, mais elle peine à convaincre. Une question centrale reste sans réponse : comment Serigne Issa Touré, porté disparu à Noflaye, à 11 km de là, a-t-il été retrouvé mort à Bambilor ?

L’enquête ouverte devra tenter d’éclaircir cette énigme et démêler les fils d’un dossier aussi sensible que trouble. Entre fuite, poursuites judiciaires, mobilisation de disciples et tentative d’inhumation discrète, l’affaire Serigne Issa Touré pourrait bien livrer de nouvelles révélations dans les jours à venir.