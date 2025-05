Accusations explosives de Sanou Dione : Macky Sall saisit la justice

Selon des informations rapportées par Seneweb, l’ancien président de la République, Macky Sall, prévoit de saisir la justice à la suite de déclarations tenues par l’ex-député de Taxawu Sénégal, Sanou Dione.

Ce dernier a en effet affirmé que l’ancien chef de l’État aurait géré d’importantes sommes d’argent via un compte ouvert par décret présidentiel, et ce, jusqu’à la fin de son mandat. Dans une déclaration relayée par le quotidien Source A, Sanou Dione a soutenu que « le compte appartient à Macky Sall », évoquant notamment un virement de plus de 600 milliards de francs CFA qui aurait eu lieu à la veille de l’élection présidentielle de 2024.

L’ancien parlementaire a également mentionné un montant total de 650 milliards de francs CFA qu’il estime introuvable dans les documents budgétaires de l’Assemblée nationale.

Face à ces accusations qu’il conteste, Macky Sall envisagerait de porter plainte, afin de faire toute la lumière sur cette affaire.