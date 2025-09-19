Accusation de détournement : L’ASER porte plainte contre un cadre de l’APR

L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a saisi, le 18 septembre 2025, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar d’une plainte contre l’acteur politique Pape Mahawa Diouf pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. La requête, introduite par Me Khadim Kébé, a été enregistrée au courrier du parquet sous le numéro 1740.

À l’origine de la plainte, des propos tenus par Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce, diffusée sur la TFM le 17 septembre. Le responsable politique y a affirmé qu’un scandale portant sur un détournement de 37 milliards de francs CFA aurait éclaté au sein de l’ASER. Des accusations jugées calomnieuses et mensongères par l’agence. Dans sa plainte, Me Khadim Kébé estime que ces déclarations portent gravement atteinte à l’image et à la crédibilité de l’ASER.

Selon lui, elles sont dépourvues de toute preuve et n’auraient d’autre finalité que de nuire et discréditer une institution nationale dans un but purement politicien. L’avocat s’appuie sur les articles 255 et 258 du Code pénal qui répriment la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles.