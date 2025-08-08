Accidents mortels à Méouane : le maire annonce une plainte contre la société minière GCO

À l’occasion d’un forum organisé samedi dernier à Méouane sur l’impact des activités minières dans la zone, le maire de la commune, Cheikh Sall, a pris la parole pour dénoncer la recrudescence des accidents mortels liés aux trains de la société minière Grande Côte Opérations (GCO). Il a particulièrement évoqué le drame survenu récemment dans le village de Ndoukoureu, où une femme a tragiquement perdu la vie.

Très remonté contre l’entreprise, le maire a annoncé le soutien officiel de la mairie aux familles des victimes dans leurs démarches judiciaires contre GCO. Selon lui, ces accidents ne sont que la partie visible d’un ensemble de préjudices subis par les populations locales : dégradation de l’environnement, atteinte à l’agriculture et à l’élevage, et surtout manque de responsabilité sociale de l’entreprise.

« Jusqu’à présent, la famille de la dernière victime n’a reçu aucun soutien de GCO. Les enfants de la défunte ont même dû abandonner l’école. Cela est inacceptable », a déploré Cheikh Sall.

En réponse à ces accusations, le service de communication de GCO a tenu à apporter des précisions dans un communiqué. Selon l’entreprise, l’impact de ses activités sur l’agriculture serait limité, car elle exploite exclusivement des sables minéralisés dans les dunes. Les zones exploitées seraient par ailleurs revégétalisées et restituées à l’État du Sénégal après extraction.

Sur le plan économique, GCO rappelle qu’elle figure parmi les plus gros contributeurs du secteur minier au budget national. En 2024, l’entreprise affirme avoir injecté 121,3 milliards de FCFA dans l’économie, dont 70,2 milliards en achats locaux et sous-traitance, et 27,5 milliards en impôts et taxes versés à l’État.

Malgré ces chiffres, les critiques locales persistent. Pour le maire de Méouane, ces retombées économiques ne sauraient justifier les pertes humaines ni compenser les dommages sociaux et environnementaux. L’annonce d’une éventuelle plainte ouvre ainsi un nouveau chapitre dans les relations tendues entre la commune de Méouane et la société GCO.