Accidents et blessés sur les routes du Gamou: Les sapeurs pompiers dressent leur premier bilan

Dans un communiqué transmis à Seneweb ce mercredi 3 septembre à 10h45, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait état de 20 accidents de la circulation survenus depuis le début de la couverture sécuritaire du Gamou dans les villes saintes de Tivaouane et Thiénaba.

Un bilan global de 55 blessés pris en charge

Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, engagé pour assurer la couverture sécuritaire et médicale de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed, a enregistré au total 55 blessés, tous assistés par les équipes de secours déployées sur le terrain.

Tragédie sur la route de Ranérou : 5 morts et 8 blessés graves

L’événement le plus dramatique s’est produit ce mercredi 3 septembre vers 6h15 sur la route de Ranérou, à hauteur du village de Ndoumbélane. Un minicar transportant des fidèles en direction de Médina Baye pour le Gamou est entré en collision frontale avec un camion.

Ce terrible accident a causé un lourd bilan humain avec 20 victimes au total : 5 personnes ont perdu la vie et 8 autres ont été gravement blessées, nécessitant une prise en charge médicale d’urgence.

Condoléances et soutien aux familles

Dans son communiqué, le Commandant Yatma Dieye, Chef de la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a exprimé la compassion de l’institution face à cette tragédie.

“La BNSP s’incline devant la mémoire des décédés, présente ses condoléances à toutes les familles et prie pour les blessés”, a déclaré le responsable, soulignant l’émotion qui accompagne ce bilan tragique.