Accident mortel à Dielerlou : une femme enceinte et son beau-frère fauchés par un véhicule

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes, samedi soir, à Dielerlou, un village situé dans la commune de Nguidilé, département de Louga.

Selon des informations exclusives de Kéwoulo, une femme enceinte, presque à terme, et le jeune frère de son époux ont été mortellement percutés par un véhicule qui roulait à vive allure. Le drame s’est produit en début de soirée, plongeant la localité dans l’émoi et la consternation.

D’après les premiers éléments recueillis, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter violemment les victimes. Les circonstances exactes de l’accident restent toutefois à déterminer.

Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Le chauffeur a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin d’établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur les causes de l’accident.