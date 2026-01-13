Accident de Farafégny : la Police nationale confirme le décès de l’agent Jean-Baptiste Coly

La Police nationale a le regret d’annoncer le rappel à Dieu de l’Agent de police Jean-Baptiste Coly, en service au Commissariat d’arrondissement de Golf Sud.

Issu de la 45ᵉ promotion, classe 2015, l’agent a tragiquement perdu la vie le 7 janvier 2026 à la suite d’un accident survenu à Farafégny. Il revenait d’une permission passée auprès des siens à Niaguiss, village situé dans le département de Ziguinchor.

Plus connu sous le sobriquet de « Pinal », Jean-Baptiste Coly a été conduit hier à sa dernière demeure. L’oraison funèbre a été organisée en présence de sa famille, de ses proches et de ses camarades, avant son inhumation dans son village natal qu’il aimait tant.

En ces circonstances douloureuses, la Direction générale de la Police nationale s’incline devant la mémoire de cet agent dévoué et adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades de promotion.

Kéwoulo présente également ses sincères condoléances à la famille éplorée.