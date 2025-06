Absence de Sadio Mané: Abdoulaye Seydou Sow dévoile tout et précise que...

Invité dans l’émission FACE AU Jury sur Pressafrik, Abdoulaye Seydou Sow, le vice-président de la fédération sénégalaise de football, a fait des révélations sur l’absence de Sadio Mané lors des matchs amicaux contre l’Irlande et l’Angleterre.

L’absence de Sadio Mané sur la liste de Pape Thiaw, lors des journées FIFA de ce mois de juin, continue de faire parler. Abdoulaye Seydou Sow, candidat à la présidence de la fédération, a parlé de l’absence du numéro 10 des Lions lors des dernières rencontres de l’équipe nationale.

« Sadio Mané c’est une icône du football sénégalais. Sadio, depuis l’âge de 17 ans, a fait des sacrifices extraordinaires pour l’équipe du Sénégal » a d’abord rappelé l’ancien ministre.

Abdoulaye Sow se souvient du sacrifice de Sadio Mané lors de la CAN 2021 en huitième de finale contre le Cap-Vert. « Si l’on s’était tenu aux règles de la Fifa, on n’en serait pas là. Mais c’est Sadio en personne qui a adressé une lettre écrite par lui-même pour affirmer qu’il est en état de participer. Et vous avez vu l’action ». Et selon lui, les sacrifices de Sadio Mané pour le Sénégal ne se limitent pas qu’au terrain, « Et ce n’est pas que ça, même ses biens. »

Le maire de Kaffrine souligne que cet incident n’est qu’un problème de communication. « il ne faut pas qu’on se focalise sur cette affaire, c’est juste un problème de communication et je pense que cet incident est clos. Il n’y a aucun problème entre Sadio et l’entraîneur, il n’y a aucun problème entre le président de la fédération, Augustin Senghor et Sadio », a expliqué le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).