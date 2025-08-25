Abass Fall élu maire de Dakar: Voici la réaction du président Bassirou Diomaye

Les félicitations continuent de pleuvoir à l’endroit du ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall élu, ce lundi 25 Aout, Maire de Dakar par le conseil municipal en remplacement de madame Ngoné Mbengue qui assurait, l’intérim après la destitution de Barthelemy Dias par le préfet.

Cette fois, c’est le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a fait un post pour féliciter le nouveau élu. Voici in extenso sa réaction posté sur les réseaux sociaux.