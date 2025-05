Abandonnée à l’escale, décédée à l’arrivée : une plainte vise Royal Air Maroc

Marie Diop, surnommée « Fifi », a décidé de sortir du silence après la mort brutale de sa mère à bord d’un vol de la Royal Air Maroc (RAM). Convaincue que la compagnie a fait preuve de négligence, elle a déposé une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le drame remonte au 8 février dernier. Ce jour-là, Marie-Thérèse, 68 ans, quitte Montpellier pour Dakar, avec une escale prévue à Casablanca. Affaiblie par des problèmes de santé, elle voyage sous assistance spéciale, un service réservé par sa fille. Le but de ce voyage : se recueillir sur la tombe de son fils, décédé un an plus tôt.

Mais à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, les choses prennent un tournant dramatique. Selon sa fille, aucune assistance ne lui est fournie à l’escale. Marie-Thérèse doit parcourir seule le terminal, sans fauteuil roulant ni accompagnement, traînant difficilement sa valise jusqu’à la porte d’embarquement.

Une fois à bord, son état se dégrade. Essoufflée et visiblement affaiblie, elle prend place avec difficulté. Plusieurs passagers s’inquiètent. L’équipage intervient brièvement : un oxymètre est utilisé, les résultats sont considérés comme « normaux ». L’alerte est levée.

Mais environ une heure plus tard, la sexagénaire perd connaissance. Selon les témoignages, aucune manœuvre de réanimation n’est immédiatement tentée par le personnel navigant. C’est finalement un médecin présent parmi les passagers qui tente de lui porter secours, sans succès. Le décès de Marie-Thérèse est constaté à l’arrivée à Dakar.

Pour Marie Diop, le choc est immense. « Elle est morte seule, ignorée, sous les yeux de tous », confie-t-elle dans une interview accordée au Parisien. Elle reproche à la compagnie son inaction, qu’elle considère comme déterminante dans le décès de sa mère. Son avocat, Me Thierry Mazoyer, a déposé une plainte civile contre Royal Air Maroc pour négligence ayant entraîné la mort.

La compagnie aérienne conteste toute responsabilité dans cette affaire. Une décision de justice est attendue d’ici la fin de l’année.

Seneweb