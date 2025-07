6e Conférence parlementaire internationale : El Malick Ndiaye appelle à un nouveau contrat mondial pour la paix

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a pris part ce mercredi à un panel de haut niveau lors de la 6e Conférence parlementaire internationale, organisée autour du thème : « Innover pour un avenir pacifique ».

Dans son intervention, le parlementaire sénégalais a mis en lumière les menaces majeures qui pèsent sur la paix mondiale, citant les conflits armés, le terrorisme, les impacts du changement climatique et les mutations technologiques non encadrées. « La paix ne peut plus être pensée selon les schémas traditionnels. Elle exige désormais des réponses nouvelles, audacieuses et inclusives », a-t-il déclaré devant ses homologues.

Évoquant l’expérience sénégalaise, El Malick Ndiaye a présenté le Sénégal comme un exemple de démocratie stable en Afrique de l’Ouest, insistant sur l’importance du dialogue politique et institutionnel dans la prévention des crises. Il a proposé de partager cette expérience avec l’Union interparlementaire (UIP) et les Nations Unies, notamment dans les mécanismes de consolidation de la paix.

Le président de l’Assemblée nationale a ensuite décliné trois axes d’innovation pour repenser les politiques de paix :

L’intégration du climat dans les stratégies de prévention des conflits,

L’encadrement des technologies émergentes, notamment l’IA et la cybersécurité,

Et le renforcement de l’éducation à la paix, en particulier auprès de la jeunesse.