6 millions, 30 victimes, 3 arrestations : le coup de filet contre des passeurs de migrants à Rosso

L’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) basée à Rosso a procédé, le vendredi 2 mai 2025, à l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une tentative de trafic de migrants par voie maritime.

L’opération a été déclenchée suite à un renseignement opérationnel signalant des préparatifs suspects liés à un départ clandestin depuis la ville de Nouadhibou. Selon les éléments de l’enquête, les mis en cause auraient perçu entre 400.000 et 600.000 francs CFA de la part de plus d’une trentaine de personnes désireuses d’émigrer. Ces dernières ont été abandonnées sur leur lieu d’hébergement, tandis que les organisateurs tentaient de fuir vers le Sénégal.

Les investigations, notamment l’analyse technique des téléphones saisis et les interrogatoires, ont permis de corroborer les soupçons. Plus de six millions de francs CFA ont été retrouvés sur les comptes bancaires des suspects, qui ont reconnu avoir perçu ces sommes des candidats à l’émigration.

ils font l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et escroquerie.