560 millions FCFA non justifiés : Lat Diop face à de nouvelles interrogations

Selon le quotidien Yoor-Yoor Bi, l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, est cité dans une enquête portant sur la gestion des fonds publics au sein de l’institution. Le journal affirme que 560 millions de francs CFA restent à ce jour « non justifiés » dans ses comptes personnels.

Déjà impliqué dans un précédent dossier concernant un présumé détournement de deniers publics, des soupçons d’extorsion de fonds et de blanchiment de capitaux estimés à 8 milliards FCFA, Lat Diop est de nouveau au centre de l’actualité. L’enquête, présentée comme « explosive », met en lumière des chèques jugés « mystérieux », des dépenses sans justificatifs et des écarts financiers importants.

D’après les chiffres publiés par Yoor-Yoor Bi, les revenus de Lat Diop entre 2020 et 2023 s’élèveraient à environ 280 millions FCFA, alors que le total des crédits enregistrés sur ses comptes dépasserait 840 millions FCFA, laissant apparaître un solde inexpliqué de plus de 560 millions FCFA.

Les avocats de l’ancien DG contestent toutefois ces conclusions, dénonçant un rapport « partiel et imprécis », toujours selon le journal. Aucune réaction officielle des autorités judiciaires n’a pour l’instant été rendue publique.