55 milliards en patrimoine, 10 milliards en bons de caisse : Du nouveau dans l’affaire Amadou Sall 

La reddition des comptes s’impose plus que jamais comme une priorité dans l’agenda politique sénégalais. Soucieux de maintenir son engagement en faveur de la transparence, le nouveau pouvoir multiplie les initiatives visant à faire la lumière sur les pratiques financières du régime précédent. Parmi les dossiers les plus suivis figure celui impliquant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, actuellement au centre de plusieurs procédures judiciaires.

Selon les informations révélées par le journaliste Cheikh Yérim Seck lors de l’émission Sen Show sur Sen TV, une enquête judiciaire a été ouverte en octobre 2024 par le Pool judiciaire financier (PJF), en collaboration avec la Division des Investigations Criminelles (DIC). L’enquête porte sur trois sociétés immobilières ainsi qu’un patrimoine foncier dont la valeur est estimée à 55 milliards de francs CFA.

Un autre volet de l’affaire concerne un virement jugé suspect de 10 milliards de francs CFA. D’après un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), ces fonds auraient transité, via des bons de caisse, vers un compte domicilié à la NSIA au nom de la société Woodrose Investment Ltd. Bien que cette entité soit formellement enregistrée au nom de Ndèye Seynabou Ndiaye, celle-ci aurait accordé une procuration à Amadou Sall, laissant entendre qu’il pourrait en être le bénéficiaire effectif.

Les proches d’Amadou Sall rejettent toute accusation d’irrégularité. Ils affirment que les fonds en question proviennent de la vente d’un terrain que Macky Sall lui aurait offert en 2014. Cette transaction aurait été supervisée par l’ancien député Farba Ngom, également cité dans l’enquête. Selon leur version, Amadou Sall serait en mesure de fournir tous les justificatifs nécessaires à sa défense.

Cette affaire s’inscrit dans une enquête plus large impliquant plusieurs personnalités, dont Racine Sy, et portant sur un montant global de 125 milliards de francs CFA. Le procureur du PJF a requis des mandats de dépôt à l’encontre de la majorité des personnes mises en cause, à l’exception de Mamadou Daff, cité dans une opération de transfert de 35 millions de francs CFA.