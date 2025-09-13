523 millions de Fcfa disparus : la Sicap Keur Massar traîne Myna/Technimex devant les tribunaux

Le quotidien Libération révèle dans son édition de ce samedi une affaire financière qui secoue la Sicap, portant sur le projet de lotissement « Sicap Keur Massar ». Selon le journal, un montant de 523,7 millions de Fcfa aurait été décaissé pour des travaux d’électrification qui, à ce jour, n’ont jamais été exécutés.

Le marché, confié depuis plusieurs années au groupement Myna/Technimex, n’a enregistré aucun avancement significatif. Devant cette situation, la Sicap a décidé de mettre fin au contrat et d’engager une procédure judiciaire. L’entreprise immobilière publique réclame la restitution de l’intégralité des fonds déjà versés, soit 523 730 608 Fcfa, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

D’après Libération, le dossier est désormais entre les mains de la justice, qui devra établir les responsabilités et trancher sur les recours introduits par la Sicap.