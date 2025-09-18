23e anniversaire du naufrage du Joola : Le Président Faye appelle à une commémoration unifiée et à l’accélération du Plan pour la Casamance

Dakar, 18 septembre 2025 – Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé à son gouvernement de s’assurer du bon déroulement des commémorations du 23e anniversaire du naufrage du Joola, qui aura lieu le 26 septembre. Le chef de l’État a insisté, lors du Conseil des ministres du 17 septembre, pour que toutes les dispositions soient prises en étroite collaboration avec les associations des familles des victimes sur les sites concernés.

​Le président a également rappelé la nécessité de consolider la paix en Casamance en accélérant la mise en œuvre de son « Plan Diomaye pour la Casamance ». Ce plan inclut le soutien aux familles qui retournent dans leurs villages, le renforcement des infrastructures de transport (routes, aéroports, ports) et la relance des activités économiques et sociales, en mettant un accent particulier sur la valorisation des productions agricoles et fruitières locales.

Similaire