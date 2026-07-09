Dette publique : le Sénégal ne serait pas menacé par un scénario ghanéen, selon la BIDC, qui alerte sur la nécessité de restaurer la crédibilité budgétaire

Malgré un niveau d’endettement particulièrement élevé, le Sénégal ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du Ghana. C’est l’une des principales conclusions du rapport 2026 de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), cité par le quotidien EnQuête, qui analyse en détail les trajectoires économiques différentes des deux pays ouest-africains.

Contrairement au Ghana, dont la crise a été déclenchée par un choc brutal de liquidité lié aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, le Sénégal fait face à une situation d’une autre nature, souligne l’institution financière régionale.

Selon la BIDC, le Ghana a connu une détérioration rapide de sa notation souveraine, provoquant une fuite importante des investisseurs, une forte dépréciation de sa monnaie et un défaut de paiement intervenu en décembre 2022. Cette crise a contraint Accra à engager une restructuration de sa dette, y compris intérieure, dans le cadre d’un programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI). Une opération qui a lourdement affecté les banques, les fonds de pension et les épargnants.

Le cas sénégalais est présenté différemment. D’après EnQuête, la dette du pays s’est accumulée progressivement entre 2018 et 2023, principalement sous l’effet du financement de grands projets d’infrastructures à travers des euro-obligations, des emprunts non concessionnels ainsi que des garanties accordées aux entreprises publiques. La situation s’est néanmoins complexifiée à la suite des audits menés en 2024 et 2025, lesquels ont révélé que les déficits budgétaires et le niveau réel d’endettement avaient été largement sous-estimés. Ces révélations ont entraîné la suspension du programme du FMI avec le Sénégal et affecté la crédibilité des finances publiques.

Toutefois, la BIDC souligne que le Sénégal n’a enregistré aucun défaut de paiement. Le pays a notamment honoré, en mars 2026, une échéance de 471 millions de dollars liée à ses euro-obligations, éloignant ainsi les risques d’une cessation de paiement à court terme.

L’institution appelle cependant les autorités sénégalaises à faire preuve d’une grande vigilance. Avec un ratio dette/PIB estimé à 130,2 % à fin 2025, le Sénégal dépasse largement le plafond communautaire de 70 % fixé par la CEDEAO. Il rejoint ainsi le Cabo Verde, la Gambie et la Guinée-Bissau parmi les pays de la sous-région ne respectant pas cette norme.

La BIDC met également en garde contre un risque systémique. Alors qu’au Ghana la dette était principalement détenue par des créanciers nationaux, une part importante de la dette sénégalaise est portée par les banques de l’UEMOA. Une éventuelle restructuration pourrait donc avoir des conséquences sur la stabilité du système bancaire régional.

En définitive, selon EnQuête, la BIDC estime que la priorité pour le Sénégal n’est pas une restructuration de la dette, mais plutôt le rétablissement de la transparence budgétaire, le respect des règles de gouvernance financière et la restauration de la confiance des investisseurs. Pour l’institution, le retour de cette crédibilité constitue la meilleure garantie pour préserver l’accès du pays aux marchés internationaux et éviter que les difficultés actuelles ne se transforment en véritable crise financière.