Doudou Lamine Dieng se confie : « La vérité sur mes relations avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé… »

Initialement prévue pour lundi dernier, l’audition au fond de Doudou Lamine Dieng s’est finalement tenue ce mercredi devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Au cours de son interrogatoire, le banquier a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et plusieurs autres personnes.

Placés sous mandat de dépôt en même temps que l’animateur, le chanteur Djiby Dramé et d’autres mis en cause, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, acte contre-nature, transmission volontaire du VIH et blanchiment de capitaux.

Selon Les Échos, citant des sources proches du dossier, Doudou Lamine Dieng « s’est bien défendu et a affirmé n’avoir aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés ». Les mêmes sources précisent qu’il a contesté les déclarations qui lui auraient été attribuées au cours de l’enquête préliminaire, soutenant qu’il n’avait « absolument rien à se reprocher ».

Toujours d’après le journal, le banquier a déclaré n’entretenir avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé que des relations amicales.

Lors de l’enquête préliminaire, Doudou Lamine Dieng aurait pourtant désigné l’animateur et le chanteur comme étant ses amants. Ces déclarations présumées avaient notamment conduit à leur interpellation.

Entendu auparavant par le juge d’instruction, Pape Cheikh Diallo a également rejeté les accusations portées contre lui, revenant sur les aveux qu’il aurait faits devant les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar. Selon sa défense, il n’aurait d’ailleurs pas signé le procès-verbal de son audition.