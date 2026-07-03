Thierno Alassane Sall accuse, « Ousmane Sonko a commencé sa dictature dès son installation » 

Thierno Alassane Sall a vivement critiqué le fonctionnement de l’Assemblée Nationale lors d’une conférence de presse des députés de l’opposition et non inscrits, au lendemain des fortes tensions ayant marqué l’examen du projet de révision constitutionnelle.

Le président de la République des Valeurs a mis en cause le président de l’Assemblée nationale, estimant que les dérives institutionnelles ont commencé dès son installation au perchoir. Selon lui, les règles qui encadrent le fonctionnement du Parlement sont désormais écartées au profit d’une logique politique partisane.

Évoquant sa propre expérience dans l’hémicycle, le député non inscrit a dénoncé ce qu’il qualifie de déni de démocratie. « Ousmane Sonko a commencé sa dictature dès son installation. J’ai fait un rappel au règlement, mais je n’ai jamais obtenu la parole », a-t-il déclaré.

Pour Thierno Alassane Sall, le projet de révision constitutionnelle, présenté comme un moyen de renforcer les prérogatives de l’Assemblée nationale, révèle au contraire un recul des libertés parlementaires. « Ils voulaient donner plus de pouvoirs à l’Assemblée nationale. En réalité, nous avons compris que l’hémicycle se résume à une seule personne. La démocratie est en train de dégringoler avec Pastef », a-t-il affirmé.

Au-delà des incidents de séance, notamment le refus d’accorder la parole au député Abdou Mbow, l’ancien ministre accuse le président de l’Assemblée nationale de vouloir imposer des règles adaptées à ses intérêts, dans la continuité de sa manière d’exercer le pouvoir lorsqu’il était Premier ministre.

Il estime que le recours à la procédure d’urgence et l’absence de lecture de l’avis présidentiel constituent un passage en force qui fragilise les institutions de la République. « La charte de la République a été malmenée. Les députés de Pastef ont choisi de passer outre la République face à un seul homme qui impose sa volonté », a-t-il soutenu.

Déplorant l’attitude du chef de l’État, Thierno Alassane Sall a conclu : « Le président de la République laisse faire. Il partage le pouvoir avec Ousmane Sonko et ils dirigent le pays ensemble », avant d’appeler les forces vives de la nation et les organisations de la société civile à se mobiliser.