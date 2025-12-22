Le Projet d’amélioration des corridors routiers Bissau–Dakar, dont la première phase a été officiellement lancée lundi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ambitionne de renforcer la connectivité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout en contribuant au désenclavement des zones intérieures et à la dynamisation des échanges sous-régionaux.

Présentant le projet au chef de l’État lors de sa visite dans la région de Sédhiou, le responsable de l’antenne régionale de l’Agéroute, Serge Diatta, a, d’après l’APS, souligné l’importance stratégique de cette infrastructure pour l’intégration régionale.

« Ce projet vise à améliorer la connectivité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout en facilitant le désenclavement des zones intérieures et la dynamisation des échanges économiques sous-régionaux », a-t-il déclaré.

Le projet porte principalement sur l’aménagement de la route Sandiniéri–Tanaff, qui se prolonge jusqu’à la frontière avec la Guinée-Bissau sur un linéaire de 26,40 kilomètres. Selon Serge Diatta, cette route sera construite conformément aux normes de la CEDEAO, avec une chaussée revêtue de 7,4 mètres de largeur, conçue pour une vitesse de référence de 80 km/h.

Au-delà de la route principale, le projet intègre 4,5 kilomètres de voiries urbaines éclairées dans le département de Goudomp, ainsi que plusieurs aménagements connexes destinés à renforcer l’impact socioéconomique de l’infrastructure.

D’un coût global de 23,818 milliards de francs CFA, le programme prévoit notamment la réalisation de 60 kilomètres de pistes rurales, la construction de quatre infrastructures marchandes, d’une gare routière, d’un forage, de 2 000 mètres linéaires de mur de clôture, de huit salles de classe, ainsi que la réhabilitation d’un poste de santé.

Dans ce cadre, il est prévu la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle, de quatre unités de transformation des produits agricoles, de dix aires de séchage et de trois périmètres maraîchers.

À terme, les autorités espèrent des retombées significatives sur la sécurité routière et le développement local. « Ce projet devrait permettre une réduction des accidents de la route, une amélioration des conditions de circulation et de sécurité, un meilleur accès aux services sociaux de base, ainsi qu’une valorisation des potentialités agrosylvopastorales de la zone », a assuré Serge Diatta.

Mis en œuvre sous la coordination de l’Agéroute, ce projet s’inscrit dans la politique nationale de développement des infrastructures et de lutte contre la pauvreté par l’intégration régionale, traduisant la volonté des autorités de faire des corridors routiers un levier de croissance et de cohésion sous-régionale.