L’opposition saisit le Conseil constitutionnel pour contester la nouvelle loi encadrant l’organisation du Conseil national de régulation des médias (CNRM). Ce mardi après-midi, un collectif de parlementaires a officiellement déposé une requête en inconstitutionnalité par l’intermédiaire de leur avocat, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye.

La démarche est portée par la députée Aïssata Tall Sall et vingt-deux autres élus de l’Assemblée nationale, majoritairement issus du groupe parlementaire Takku Wallu Senegal, avec l’appui de certains députés non inscrits. Dans leur saisine, les parlementaires contestent la légalité du texte réformant le cadre de régulation des médias et demandent aux juges constitutionnels d’examiner sa conformité avec la Constitution.

