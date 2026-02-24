La séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale a été marquée par une interpellation directe du député Abdou Mbow à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko, sur la question sensible de la criminalisation de l’homosexualité.

Prenant la parole, Abdou Mbow a évoqué une récente polémique ayant ravivé le débat dans l’opinion publique, notamment autour d’une supposée transmission de VIH impliquant des personnes présentées comme homosexuelles. Selon lui, cette situation remet au centre des discussions un engagement pris par Ousmane Sonko avant son accession au pouvoir.

Le député a rappelé qu’en décembre 2022, l’actuel chef du gouvernement avait déclaré que la loi criminalisant l’homosexualité serait « l’une des premières lois votées » une fois élu. Or, a-t-il souligné, le projet de loi adopté le 18 février dernier par le gouvernement ne proposerait qu’un « réaménagement du délit », sans aller jusqu’à la criminalisation annoncée.

Face à cet écart qu’il juge significatif, Abdou Mbow a sommé le Premier ministre de s’expliquer. « Puisque vous êtes le chef de la majorité parlementaire, allez-vous demander à vos députés de faire une proposition d’amendement pour criminaliser le projet gouvernemental ? Sinon, qu’est-ce qui vous empêcherait de tenir votre engagement ? », a-t-il lancé dans l’hémicycle. Abdou Mbow s’est voulu clair : « C’est une contradiction entre les déclarations de campagne et l’action gouvernementale actuelle ».