Le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), organe rattaché à la Primature, a publié une note stratégique concernant la prise en charge des détenus vivant avec le VIH. Ce document souligne que « les personnes privées de liberté bénéficient des mêmes standards de soins que ceux appliqués dans la communauté ».

S’appuyant sur les directives nationales et internationales, l’institution précise qu’une personne détenue « peut vivre en communauté sans risque de transmission ou de contamination dans le milieu carcéral ». À ce titre, elle peut partager les mêmes cellules que les autres détenus, car « un isolement systématique ne saurait être justifié » sur la seule base de son état de santé.

Confidentialité et secret médical renforcés

Le CNLS insiste sur le fait que « le statut sérologique d’un détenu ne doit en aucun cas être divulgué ». Pour garantir ce droit, le document préconise que « le dossier médical doit être distinct de celui de l’administration pénitentiaire » et conservé rigoureusement à l’infirmerie sous la responsabilité exclusive du personnel soignant.

Un accent particulier est mis sur la « continuité du traitement antirétroviral » afin d’éviter toute interruption thérapeutique. Le suivi médical est assuré dans des structures spécialisées, les rendez-vous étant fixés « en fonction de l’état clinique du patient et de sa réponse au traitement ». Enfin, pour les cas non documentés, un dépistage volontaire est proposé, mais il doit impérativement être « assorti d’une prise en charge psychosociale, le tout dans le strict respect de la confidentialité ».

Par cette note, le CNLS rappelle que la santé publique en prison repose sur une approche « fondée sur le respect des droits humains ».