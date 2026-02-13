A l’occasion de la troisième édition de leur journée de solidarité, l’amicale des femmes de la LONASE(AFLO) a procedé ce jeudi à la remise de dons destinés aux daaras et pouponnières de la région de Thiès. A la direction générale de la LONASE, couches, laits, bassines, riz, huiles entre autres produits étaient prêts à être acheminés à la région phare de l’année 2026.

Une initiative à fort impact social qui est placée sous le signe du partage et de la décentralisation. Après avoir soutenu la Maison d’arrêt et de correction de Rufisque puis des pouponnières à Dakar l’année dernière, l’AFLO a décidé de porter son action vers les régions. La présidente de l’amicale, Mme Seynabou Cissé, a précisé que “nous faisions nos actions ici à Dakar. Maintenant, nous allons décentraliser nos actions”.

Le choix de Thiès s’explique par le fait que la région accueillera la célébration de la fête de l’Indépendance cette année. Trois structures bénéficieront de cet appui : un daara à Tivaouane, une pouponnière à Nianing (commune de Malicounda) et une pouponnière à Thiès. Les dons, composés de produits de première nécessité tels que du lait, du sucre, de l’huile, des chaussures, des céréales infantiles, des nattes et des détergents, sont estimés à environ 5 millions FCFA. Ces acquisitions ont été rendues possibles grâce à une collecte interne et à une subvention de la Direction générale s’élevant à 10 millions FCFA pour l’année, dont le reliquat financera d’autres actions futures. Selon Mme Cissé, “cette action vise à améliorer les conditions de vie des couches les plus démunies”.

Le Directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, a tenu à saluer l’engagement de ces femmes qu’il qualifie de “dignes, travailleuses et socialement engagées”. Il a souligné que “c’est un acte noble qu’elles réitèrent chaque année”, précisant qu’elles mobilisent leurs propres contributions avant même l’appui institutionnel. Il a également rappelé l’action récente de l’amicale des secrétaires qui a organisé une journée de don de sang, affirmant avec conviction que “les femmes restent l’âme de la LONASE”.