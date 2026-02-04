Le déploiement de Starlink au Sénégal entre en droite ligne avec la mise en œuvre du New Deal Technologique. Selon le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), le Gouvernement du Sénégal a eu une ambition claire: « démocratiser l’accès au haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les zones rurales, enclavées et frontalières, où le déploiement des réseaux terrestres demeure un défi à la fois économique et technique ».

Pour atteindre cet objectif, « l’État sénégalais poursuit le renforcement du maillage national en infrastructures numériques de très haut débit, en misant sur des solutions innovantes et complémentaires aux réseaux existants. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’autorisation accordée à Starlink en tant que fournisseur d’accès à Internet au Sénégal » indique le MCTN tout en rassurant sur la régulation. « La connectivité d’un opérateur par satellite le soumet aux règles de régulation que l’Etat va leur imposer ».

L’arrivée de Starlink au Sénégal marque ainsi une avancée vers l’accès universel à Internet. Le MCTN estime que dans ce cadre, « le Gouvernement du Sénégal a négocié l’acquisition de 5 000 kits Starlink à un tarif préférentiel, avec pour objectif de connecter gratuitement un million de Sénégalais durant le premier semestre de l’année 2026 ».

Les secteurs ciblés en priorité sont notamment : les zones blanches à travers des dispositifs de wifi communautaire ;

l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle ; les collectivités territoriales ; les zones frontalières ;

ainsi que les programmes de développement spécifiques, dont le Plan Diomaye pour la Casamance.

Grâce à sa constellation de satellites en orbite basse, Starlink offre une connectivité satellitaire de pointe, capable de couvrir des zones jusque-là privées d’accès à Internet. Cette technologie permettra d’éradiquer progressivement les zones blanches, en renforçant ou en prolongeant la couverture des réseaux terrestres existants.

Ainsi, cette décision vise à générer un impact significatif à plusieurs niveaux. Elle devrait permettre : une extension rapide et immédiate de la connectivité sur l’ensemble du territoire national ; une contribution majeure à l’inclusion numérique et à la dynamisation de l’économie ; un renforcement du positionnement et du leadership du Sénégal dans le domaine de la transformation numérique sur le continent africain.

Par ailleurs, la mise en œuvre de cette stratégie offrira aux différents secteurs d’activités l’opportunité de réduire substantiellement leurs coûts de connectivité, tout en bénéficiant d’un accès à une connexion très haut débit, fiable et performante, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière d’innovation, de services et de compétitivité.