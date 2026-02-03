La juridiction d’appel de Versailles doit se prononcer ce 3 février sur la requête visant au transfert vers le Sénégal du journaliste et entrepreneur sénégalais Madiambal Diagne.

Lors d’une précédente audience tenue fin novembre, les magistrats avaient suspendu leur décision afin d’obtenir des compléments d’information des autorités sénégalaises. Ils réclamaient notamment des précisions sur les accusations formulées, leur fondement légal, les délais applicables en matière de poursuites ainsi que les garanties judiciaires dont bénéficierait l’intéressé en cas de retour.

Malgré les éléments transmis par Dakar, le dossier continue d’opposer vivement les deux camps. Les représentants de l’État estiment avoir répondu aux exigences de la Cour, tandis que la défense soutient que des incertitudes subsistent, évoquant la crainte d’un procès inéquitable. Trois issues restent envisageables :

un feu vert à la remise aux autorités sénégalaises, un rejet définitif de la demande ou une nouvelle demande d’éclaircissements si les juges jugent le dossier incomplet.