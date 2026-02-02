Doudou Wade vivement soutenu par l’Opposition: la liste des 14 soutiens

L’ancien responsable du PDS est attendu à la SU pour sa sortie dans l’émission Faram Facce (TFM), mercredi 28 janvier. Sur le plateau de Pape Ngagne Ndiaye, il a assimilé la conduite du pays à la manière d’un «conducteur de Jakarta», entre autres propos qui valent à l’animateur d’être lui-même entendu par la police.

Introuvable depuis l’annonce de sa convocation, en fin de semaine, Doudou Wade s’est signalé ce dimanche en déclarant sur Facebook qu’il se rendrait à la SU ce lundi en compagnie de ses avocats. L’ancien président de groupe parlementaire a tenu à souligner n’avoir reçu aucune convocation.

Doudou Wade est attendu ce lundi à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. En vue de ce rendez-vous avec la justice, l’ancien président du groupe parlementaire Libéral et Démocratique (PDS et alliés) peut compter sur le soutien de quatorze personnalités qui ont occupé (Aïssata Talla Sall est en poste) la même fonction à l’Assemblée nationale.

À travers une déclaration rendue publique ce dimanche et reprise par L’Observateur, ces dernières se disent «vivement préoccupé[e]s» par la «judiciarisation de la parole critique». «Les opinions exprimées dans l’espace public, lorsqu’elles relèvent de l’analyse politique, du commentaire ou de la critique de l’action gouvernementale, ne sauraient être criminalisées», fixent les soutiens de Doudou Wade.

Les 14 soutiens de Doudou Wade

Abdourahim Agne

Ousmane Ngom

Bocar Sidik Kane

Babacar Gaye

Abdou Fall

Moustapha Diakhaté

El Hadji Oumar Youm

Aymérou Gningue

Mamadou Lamine Thiam

Serigne Cheikh Bara Doly Mbacké

Aissatou Koulibaly

Modou Diagne Fada

Abdou Mbow

Aïssatou Tall Sall (en fonction)