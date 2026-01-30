Justice : les avocats de Mame Mbaye Niang face à la presse ce vendredi

Le Premier ministre Ousmane Sonko a engagé, par l’intermédiaire de ses avocats, l’ouverture d’une procédure de révision de son procès, invoquant l’existence d’un « fait nouveau » susceptible de remettre en cause sa condamnation dans l’affaire PRODAC.

La riposte de l’ancien ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, ne s’est pas fait attendre. Celui-ci a déjà déposé des plaintes contre certains avocats du chef du gouvernement. Les Échos ajoute qu’il a mandaté ses propres conseils pour organiser une conférence de presse ce vendredi.

Déterminés, les avocats de l’ancien responsable du PRODAC entendent démonter, point par point, la stratégie de la partie adverse.