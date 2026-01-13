Le prix du riz brisé ordinaire connaît une diminution officielle dans la capitale, passant de 350 à 300 francs CFA le kilogramme, selon un communiqué rendu public le 12 janvier 2026.
Cette mesure, entrée en application depuis le 6 janvier, s’accompagne d’un mécanisme d’ajustement dans les autres régions, où les tarifs seront adaptés en fonction des coûts de transport fixés par les Conseils régionaux de la Consommation.
Présentée comme un levier de soutien aux familles, cette baisse vise à alléger les dépenses quotidiennes et à consolider la sécurité alimentaire, le riz brisé constituant un aliment de base pour l’immense majorité des foyers sénégalais. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a, par ailleurs, averti l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution de leur devoir d’appliquer strictement le nouveau prix, annonçant un renforcement des contrôles et des sanctions en cas de non-respect, tout en assurant une veille continue sur l’évolution des denrées essentielles.
