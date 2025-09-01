Accident de la 49ème promotion de la police à Diamniadio : Plus de peur que de mal

Par
Ramatoulaye Sow
-

Un accident de la circulation s’est produit hier dimanche sur l’autoroute à hauteur de la brèche de Diamniadio. Un véhicule transportant des élèves de la 49ème promotion de la police, en partance pour Kaolack dans le cadre d’un regroupement, s’est renversé.

Heureusement, selon les informations recueillies par  DIEGOUNE INFOS TV, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Les passagers ont eu plus de frayeur que de mal et ont rapidement reçu assistance.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

LAISSER UN COMMENTAIRE