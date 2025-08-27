Actualité : la professeure Amsatou Sow Sidibé se prononce

C’est au cours de l’émission Yoon Wi avec Ndiogou Diene sur la radio RFM que la présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme s’est prononcée sur les sujets de l’heure. Justice, cohésion sociale, nouvelles autorités, etc…

Les discours haineux : La situation sociale du Sénégal inquiète la présidente du CNDH qui exhorte les populations à plus de compassion et de solidarité les uns envers les autres. Le climat de division qui règne n’est favorable à personne et freine la bonne marche du pays. « L’on devrait mettre un terme aux discours haineux, apprendre à positiver et dire du bien des autres. Au niveau de la commission, nous travaillons beaucoup à lutter contre ce phénomène surtout avec les journalistes dont les plateaux sont souvent utilisés pour propager ces discours haineux par leurs invités. Nous sommes très concernés par la question, car nous avons encore l’exemple du Rwanda qui a sombré dans le chaos à cause de ce genre de discours. »

Affaire Doudou Coulibaly et liberté d’expression : Au CNDH, la question de la liberté d’expression est très suivie, car le pays est régi par des chartes, comme celle de la liberté d’expression dont se prévaut le journaliste pour informer le public. Elle dit : « C’est un droit qui nous importe beaucoup au niveau des droits de l’homme. Cependant, nous en tant que juriste, savons qu’il n’y a aucun droit que l’on peut utiliser pour bafouer le droit de son prochain. C’est pourquoi la liberté d’expression est encadrée et l’on ne peut pas en user et abuser à sa guise. ». Pour elle vu la situation sanitaire du journaliste, qu’il demande pardon pour son écart car c’est vrai qu’il a fauté et doit répondre de ses actes, mais c’est aussi une personne avec des problèmes de santé qui pourrait entrainer le pire s’il est incarcéré.

Relation Diomaye-Sonko : « Pour moi c’est deux ont une relation de thiéré ak mew, l’un ne va pas sans l’autre. C’est la force de ce duo qui permettra de relever le défi pour un Sénégal prospère. Ceux qui pensent à leur séparation doivent déchanter, car ce sont deux personnes intelligentes qui travaillent pour l’intérêt suprême de la nation et qui ne laisseront pas les détails ruiner leur relation. La population les a choisis pour veiller sur leurs intérêts et tant qu’ils travaillent à améliorer les conditions de vie des sénégalais, ils seront toujours à leurs côtés. Pour moi, on doit laisser les nouveaux dirigeants travailler et être patients car ils sont en train d’aller partout pour nouer des partenariats avec d’autres pays. Ils ont trouvé que le pays a traversé de nombreux problèmes, et relever l’économie ne sera pas chose aisée. Ils viennent d’arriver, accordons-leur le bénéfice du doute et soyons patients avec eux.

Les évènements de 2021-2024 et l’indépendance de la justice : La président du CNDH plaide pour que la population ait confiance en la justice, car sans cette confiance les choses ne peuvent pas marcher. « C’est la justice qui nous rétablit dans nos droits, punit les coupables, qui règle les différentes entre deux parties, etc… donc les gens doivent respecter la justice et ses magistrats car ce sont des personnes qui connaissent leur métier et appliquent la loi sans partie prit. C’est vrai que ce qui s’est passé est encore frais dans les mémoires, les morts, les emprisonnements, mais on doit laisser les magistrats travailler et faire les investigations nécessaires afin de situer les responsabilités. D’ailleurs, je rends hommage au ministre de la justice car c’est un magistrat pétri de valeurs et travailleur. »

Instauration d’une journée de la cohésion sociale : Au vu des tensions qui ont divisé le pays depuis quelques années, la CNDH pense à l’instauration d’une journée de la cohésion sociale qui permettra d’unir les sénégalais à nouveau, faire oublier les rancœurs et attaques. « Au niveau de la commission, nous sommes en train de finaliser cette idée et très bientôt, d’ici la fin de l’année, nous allons appeler les sénégalais autour de cette journée de réconciliation et d’union. Cette journée sera célébrée chaque année. »