Après sa victoire à la mairie, Abass Fall présent dans l’hémicycle

Dans un tourbillon d’événements politiques qui marque un tournant pour la capitale sénégalaise, Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, et figure emblématique du parti Pastef les Patriotes, a été élu maire de Dakar ce lundi 25 août 2025. Quelques heures à peine après son investiture à l’Hôtel de Ville, il a fait une entrée triomphale à l’Assemblée nationale, où il a été accueilli par une ovation debout de l’hémicycle. Cette séquence rapide illustre la consolidation du pouvoir de Pastef à Dakar, suite à la destitution de l’ancien maire Barthélémy Dias

À peine investi, Abass Fall a rejoint l’Assemblée nationale pour une session en cours. Son arrivée a été saluée par une ovation debout des députés, un moment symbolique capturé dans plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Juste après le discours d’Ibrahima Mbengue, député de Pastef, l’hémicycle s’est levé pour applaudir le nouveau maire, illustrant l’unité au sein de la majorité présidentielle. El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, a adressé ses félicitations chaleureuses, soulignant le rôle clé d’Abass Fall dans le projet politique de Pastef.