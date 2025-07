Babacar Touré s'exprime sur la justice et l'affaire Ousmane Sonko dans une nouvelle vidéo YouTube

Le journaliste Babacar Touré a récemment publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, abordant avec ferveur les enjeux de la justice sénégalaise et l’affaire médiatisée impliquant Ousmane Sonko, leader du parti Pastef-Les Patriotes. Cette sortie intervient dans un contexte politique tendu, marqué par la confirmation de la condamnation de Sonko pour diffamation par la Cour suprême du Sénégal.

Babacar Touré, connu pour ses commentaires incisifs sur l’actualité sénégalaise, analyse les implications de cette décision judiciaire sur le paysage politique national. La condamnation d’Ousmane Sonko, figure emblématique de l’opposition, a suscité de vives réactions dans le pays, alimentant les débats sur l’indépendance de la justice et la liberté d’expression.

Une condamnation controversée

La Cour suprême du Sénégal a validé, le 3 juillet 2025, la condamnation d’Ousmane Sonko pour diffamation, comme rapporté par plusieurs médias locaux et internationaux. Cette décision fait suite à une plainte déposée contre le leader politique, accusé d’avoir tenu des propos jugés diffamatoires à l’encontre d’une personnalité publique. Bien que certains observateurs qualifient d’acharnement judiciaire, cette affaire s’inscrit dans une série de démêlés judiciaires qui ont visé Sonko ces dernières années.

Babacar Touré, dans sa vidéo, n’hésite pas à critiquer ce qu’il perçoit comme une instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques. Il souligne que cette condamnation pourrait exacerber les tensions sociales dans un pays où Sonko bénéficie d’un large soutien, notamment auprès de la jeunesse. Le journaliste appelle à une réforme profonde du système judiciaire pour garantir son impartialité et restaurer la confiance des citoyens.

Un appel à la mobilisation citoyenne

Au-delà de l’affaire Sonko, Babacar Touré évoque dans sa vidéo les défis structurels auxquels le Sénégal est confronté, notamment en matière de gouvernance et de démocratie. Il invite les Sénégalais à rester vigilants face aux dérives potentielles du pouvoir et à s’engager activement pour défendre les principes démocratiques. « La justice ne doit pas être une arme au service des puissants, mais un rempart pour les citoyens », a-t-il déclaré.

Contexte politique et perspectives

Cette sortie de Babacar Touré intervient à un moment clé pour le Sénégal, où les échéances électorales à venir et les défis économiques alimentent les débats publics. Ousmane Sonko, malgré ses ennuis judiciaires, reste une figure centrale de l’opposition, et ses partisans dénoncent ce qu’ils qualifient de persécution politique visant à l’écarter de la course au pouvoir.

Alors que le pays navigue dans ces eaux troubles, les interventions de figures médiatiques comme Babacar Touré jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique. Sa vidéo, disponible sur YouTube, constitue une nouvelle contribution à un débat national qui ne montre aucun signe d’apaisement.