Mbour: Un douanier avec 50kg de “yamba”fonce sur des gendarmes de Diass qui ouvrent le feu sur son véhicule

Le douanier Nguirane Ndiaye est trempé dans un nouveau scandale ! L’agent de constatation des douanes a été intercepté par les gendarmes de la brigade de Diass pour un contrôle. Il a brandi son arme de service, en menaçant de se suicider.

C’est dans ces circonstances que le gabelou en tenue a réussi à s’échapper à pied. Dans sa voiture, il a été trouvé 50 kg de chanvre indien. Son véhicule et la drogue ont été saisis. Voici le film de la chasse à l’homme de Sandiara à Diass. Mbour a été hier dimanche le théâtre d’une saisie musclée de 50 kg de chanvre indien dans le véhicule d’un douanier. Tout a commencé lorsque le commandant de la brigade de Sandiara a été informé, vers 19 h, d’un trafic de drogue entretenu par un douanier. C’est ainsi qu’une mission de surveillance et de filature déployée sur les lieux indiqués a permis aux hommes du commandant Roberto Da Cruz de relever le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule appartenant au suspect. Le gendarme en chef de Sandiara s’en est ouvert à son collègue de la brigade de Mbour qui a mis un dispositif de contrôle routier à hauteur de Keur Balla. Arrêté pour un contrôle par les pandores, le douanier Nguirane Ndiaye, en tenue avec ses galons, a brandi sa carte professionnelle pour se soustraire au contrôle. Invité de mettre à l’arrêt le moteur de son véhicule de marque Mazda Cx-9, l’agent de constatation des douanes a démarré en trombe, en cabossant les trois véhicules particuliers qui étaient devant lui. Après la diffusion de l’alerte, les éléments des unités de la compagnie de Mbour, sous la direction du commandant Diallo, se sont lancés à ses trousses. L’adjudant D. Sarr, commandant de la brigade de proximité de Diass, a monté une embuscade dans son secteur. Après une planque d’une trentaine de minutes, le véhicule suspect, roulant à vive allure, est apparu. Le douanier fonce sur des gendarmes qui ouvrent le feu Sommé d’immobiliser son véhicule, le douanier Nguirane Ndiaye est passé outre et a foncé sur les gendarmes du premier check-point. Ces derniers ont ouvert le feu, atteignant le moteur et le pneu avant gauche. Le véhicule s’est immobilisé 200 m après une longue course-poursuite. Le fugitif est sorti de son véhicule avec son arme de poing sur sa tempe, menaçant de se suicider. Les gendarmes ont tenté de l’en dissuader. Il a reculé vers la forêt où il a disparu. La fructueuse fouille du véhicule La fouille de son véhicule s’est soldée par la saisie de son permis de conduire, ses deux cartes professionnelles, un béret de la douane, deux téléphones portables, 50 kg de chanvre indien ainsi que d’autres documents et objets, selon des sources de Seneweb. La gendarmerie poursuit sa traque. Le douanier Nguirane Ndiaye aurait été placé sous contrôle judiciaire pour une affaire d’escroquerie portant sur 220 millions de francs CFA