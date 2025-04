Louga : Interdiction des “sabar” dans les écoles pour préserver les valeurs éducatives

Dans un communiqué publié le 30 avril, l’Inspecteur d’Académie de Louga, M. Siaka Goudiaby, a annoncé l’interdiction formelle des « sabar » et autres manifestations festives similaires dans les établissements scolaires de la région. Cette mesure fait suite à plusieurs incidents survenus lors des réunions des gouvernements scolaires au cours de l’année écoulée, où des prestations chorégraphiques ont été jugées contraires aux valeurs morales et éducatives promues par l’école.

L’information, rapportée par Sud Quotidien, met en lumière la volonté des autorités académiques de rappeler la mission fondamentale de l’école : instruire et former les citoyens de demain dans un environnement sain et discipliné.

M. Goudiaby a souligné que les gouvernements scolaires, censés être des espaces d’apprentissage de la citoyenneté et des droits humains, ne doivent pas devenir des lieux de distraction excessive. Il a notamment pointé du doigt la place grandissante accordée aux activités récréatives, au détriment des objectifs pédagogiques. Les chefs d’établissement sont donc invités à interdire ces manifestations, tout en encadrant strictement les animations telles que les chorégraphies ou défilés de mode, afin qu’elles restent conformes aux valeurs éducatives.

Un second rappel a été émis le 4 juin 2024 par l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Louga. Il interdit formellement, en plus des « sabar », les représentations de type « simb » (faux lions) dans le cadre des activités scolaires.

Ces décisions visent à garantir que l’école reste un cadre d’apprentissage respectueux, propice au développement intellectuel et moral des élèves, loin de toute forme de dérive festive.