1er Mai : Le président Diomaye Faye rend hommage aux forces vives du pays

À l’occasion de la célébration de la fête du Travail, ce jeudi 1er mai 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Sénégal.

Dans un message empreint de reconnaissance, le chef de l’État a salué la contribution déterminante des forces vives du pays à la croissance économique et à la stabilité sociale de la nation.

Conscient des défis persistants dans le monde du travail, le président Faye a invité le Gouvernement à renforcer le dialogue social avec les partenaires syndicaux. Il a souligné l’urgence de promouvoir un emploi décent, dans le strict respect du Code du travail et des conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Cette orientation traduit sa volonté affirmée d’instaurer un climat professionnel serein, fondé sur la justice sociale et la garantie des droits fondamentaux des travailleurs.

S’inscrivant dans une dynamique de réforme, le chef de l’État a instruit le Premier ministre de repositionner l’administration du travail, en modernisant ses moyens d’action et en veillant à l’efficacité de ses interventions. Il a également plaidé pour une actualisation du cadre réglementaire relatif aux comités d’hygiène et de sécurité, dans l’ensemble des ministères.

Conformément à la tradition républicaine, le président de la République recevra, dans l’après-midi, les dirigeants des principales centrales syndicales, à l’occasion de la remise officielle des cahiers de doléances.

Ce rendez-vous symbolique témoigne de l’attachement du chef de l’État à la concertation sociale et à l’écoute des aspirations légitimes des travailleuses et travailleurs du pays.