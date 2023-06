Le Président Mamadou Lamine DIALLO, à la tête d’une forte délégation s’est rendu à Darou Salam à l’occasion du Magal de Borome Gawane. « Rien ne pouvait m’empêcher d’honorer mon engagement de venir aujourd’hui assister au Magal de Darou Salam, malgré les mises en garde de mon protocole et les consignes de mon chargé de sécurité relativement à la situation du pays » dixit le candidat à la présidentielle de 2024.

Il a tenu à rappeler le rôle décisif de Mame Cheikh Anta et de Mame Cheikh Ibra FALL dans l’élection de Blaise DIAGNE comme député du Sénégal en 1914 devant Carpot. Devant l’illustre Serigne Babacar MBACKE Moukaboro, le Président de Tekki, vice président à l’Assemblée nationale lui a témoigné toute l’admiration qu’il attache à l’immense œuvre patriotique de son grand père dont il est l’un des dignes héritiers. Il est largement revenu sur sa vison panafricaine avant d’affirmer que le Sénégal est le cœur de l’Afrique. Nous n’avons pas le droit de le laisser sombrer entre les mains de Macky SALL. Nous avons le devoir de restaurer nos valeurs de courage patriotique, de dignité et de démocratie pour ne pas élire des Daaw Demba Khouradia Kouli, le seul dictateur qu’a connu le Cayor.

Il réaffirme son engagement à réduire les pouvoirs du Président de la République à partir de 2024. Le Khalife, Serigne Sidy Ibra Ndar, a reçu le Président MLD avec beaucoup de courtoisie et de sollicitude après avoir prié avec lui la prière de Tisbar. Le Président a dit il a choisi d’aller droit au but comme les anglais en lui demandant de prier pour qu’il gagne la prochaine élection présidentielle de 2024 pour mettre ce pays sur le droit chemin. « j’en ai le courage patriotique, la vision et je n’ai pas le complexe des américains, des français, des turcs ou chinois…Et le Khalife, Serigne Sidy, droit au but à son lui rétorqua « Si j’avais tout de suite le décret, je t’aurais élu Président de la République grâce à ton engagement et nos liens familiaux » avant de prier pour le Président MLD et sa délégation.