16 corps abandonnés à la morgue de Dalal Diam : l’hôpital interpelle les familles

Seize corps sans vie, dont dix bébés et six adultes non identifiés, sont actuellement conservés à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm. La direction lance un appel aux familles pour leur identification, avant l’inhumation prévue à l’issue d’un délai de quinze jours.

Le Centre Hospitalier National Dalal Jamm a lancé un appel ce jeudi 9 octobre aux familles et proches afin d’identifier seize corps sans vie entreposés à la morgue de l’établissement. Il s’agit de dix bébés et six adultes, dont deux sans domicile fixe, déposés par réquisition des officiers de police judiciaire.

Dans un communiqué signé par son directeur, Samba Gueye, l’hôpital Dalal Jamm informe que les délais légaux de conservation des dépouilles sont arrivés à expiration. Il précise que ces corps, tous non identifiés, sont gardés à la morgue depuis plusieurs semaines sans que leurs familles ne se soient manifestées.

« La direction du Centre Hospitalier National Dalal Jamm informe les populations que des corps inconnus sans vie au nombre de seize (16), dont dix (10) bébés et six (06) adultes parmi lesquels deux (2) sans domicile fixe, sont déposés au niveau de la morgue de l’hôpital par réquisitions des officiers de police judiciaires (O.P.J.) », indique le communiqué.

Face à cette situation, une dérogation exceptionnelle de quinze jours est accordée aux familles et proches pour procéder à l’identification et aux formalités nécessaires. Passé ce délai, l’établissement se verra dans l’obligation de solliciter une autorisation d’inhumation auprès du Procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.

La direction invite donc toute personne concernée à se rapprocher du service social de l’hôpital ou à appeler aux numéros suivants pour toute information ou démarche : 33 839 85 85 / 77 348 77 37 / 76 416 67 82.