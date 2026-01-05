152 vidéos pornographiques saisies : La BR de Keur Massar démantèle un réseau de production de films X, 5 arrestations dont le réalisateur

Ce lundi 5 janvier 2026, la brigade de recherches de Keur Massar a présenté au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, cinq personnes impliquées dans un réseau de production de vidéos pornographiques, selon des informations exclusives de Seneweb. Il s’agit de Modou Seck, un commerçant de 31 ans, Ibrahima Diop, un basketteur de 35 ans, Mariama Ka, une commerçante de 37 ans, Onugbu Lobth, une Nigériane de 30 ans, et la commerçante Aissatou Cissokho, une Congolaise de 27ans. De plus 152 vidéos à caractère pornographique ont été saisies.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’un renseignement révélant l’existence d’un groupe d’individus qui diffusaient des contenus pornographiques sur des plateformes en ligne. Les investigations ont permis d’établir que ce réseau réalisait des vidéos dans plusieurs endroits de Dakar et de sa banlieue avec différents participants. Ce réseau entretenait des liens avec l’Europe, où des administrateurs de sites pornographiques, en particulier NANDITE.COM et NEXNA.COM, récupéraient et mettaient les contenus à la disposition des internautes.

Modou Seck, connu également sous le pseudonyme de “Papito”, avait noué des relations avec deux administrateurs de sites pornographiques établis en Europe et opérant sous les pseudonymes “Moustapha” et “RENIWA”. Il les avait rencontrés grâce à Mariama Ka, une prostituée domiciliée à Thiaroye. Ces administrateurs exploitaient respectivement les sites NANDITE.COM et NEXNA.COM et prenaient en charge l’intégralité du financement des tournages.

Le réseau fonctionnait selon une organisation méthodique avec une répartition précise des rôles. Ibrahima Diop, surnommé “Flex” et habitant aux HLM 5, se chargeait de la réalisation, du montage photographique et de la captation des vidéos qu’il transmettait aux administrateurs via WhatsApp en échange d’une rémunération. Modou Seck et Mariama Ka assuraient le recrutement des acteurs et actrices en ciblant principalement le milieu de la prostitution et en sélectionnant des profils audacieux et disponibles. Ils participaient eux-mêmes aux tournages en tant qu’acteurs.

D’autres individus complétaient cette structure. Une dénommée Chacha publiait des annonces sur Instagram pour recruter des débutantes attirées par la pornographie. Un certain Bachir, connu sous l’alias “FT”, prenait part aux scènes de groupe. Oumy Ndao assurait la gestion de l’appartement meublé qui servait de lieu de tournage. Aissatou Cissokho et Onugbu Loft figuraient parmi les actrices habituelles qui masquaient fréquemment leur visage pendant les tournages afin d’éviter d’être reconnues. Yoro Sow contribuait lui aussi au recrutement de jeunes femmes.

Tous les membres du réseau communiquaient via Instagram. Les participants percevaient une rémunération par journée de tournage, correspondant habituellement à 30 minutes d’ébats sexuels. Les administrateurs basés en Europe assumaient l’entière gestion du budget des productions selon des sources de Seneweb.

Une opération d’infiltration minutieuse menée par une gendarme

Afin de démanteler ce réseau relevant de la criminalité organisée, la BR de Keur Massar a mis en œuvre plusieurs stratégies d’infiltration. Une agente de renseignement, sous une fausse identité, s’est présentée comme une prostituée sur Instagram et a intégré le groupe durant plusieurs semaines dans le but de collecter des preuves. Après avoir confirmé la véracité des informations recueillies, les gendarmes ont lancé des traques contre les membres du réseau.

Le jeudi 1er janvier 2026, les enquêteurs ont profité d’une opportunité créée par Modou Seck en organisant un rendez-vous fictif pour un tournage de vidéos pornographiques. Ce dernier est tombé dans le piège et a été interpellé. La perquisition à son domicile et l’examen de son téléphone portable ont permis aux gendarmes de mettre la main sur 152 vidéos en lien avec les faits reprochés, stockées dans le répertoire de son appareil.

Modou Seck a reconnu avoir gagné des dizaines de milliers de francs en qualité d’acteur et de recruteur, tout en assurant la promotion des sites pornographiques. Il a consenti à collaborer pour faciliter l’arrestation des autres membres du réseau.

Cette première interpellation a permis l’arrestation progressive des autres membres. La perquisition du domicile d’Ibrahima Diop a permis la saisie de deux caméras, d’un accessoire sexuel en plastique et des préservatifs. L’analyse de son téléphone portable a démontré son rôle central dans le réseau.

Chez Mariama Ka, les limiers ont trouvé des préservatifs, des comprimés aphrodisiaques et des huiles de massage. Son téléphone a également confirmé sa participation active au sein de l’organisation. Chez Onugbu Loft et chez Aissatou Cissokho, du matériel en rapport avec les faits incriminés a été aussi confisqué.

L’ensemble des vidéos saisies présentait des personnes de nationalités sénégalaise, congolaise et nigériane. Sur ces images, Modou Seck était la seule personne dont le visage était clairement visible, les femmes ayant pris la précaution de mettre une cagoule pour masquer leur identité.

Au cours de son audition, Modou Seck a indiqué avoir fait la connaissance des administrateurs des sites pornographiques “Moustapha” et “RENIWA” grâce à Aissatou Ka. Il a admis sa qualité d’acteur tout en contestant être recruteur, puis a sollicité la clémence de la justice.

Ibrahima Diop a confirmé son rôle de réalisateur et de producteur de films pornographiques, tout en affirmant n’avoir travaillé que deux fois pour les comptes de “Moustapha” et “RENIWA”. Il a lui aussi demandé la clémence du tribunal.

Mariama Ka a imputé ses agissements à l’influence de Satan et a évoqué ses difficultés financières pour expliquer son implication. Elle a conclu son audition en implorant la clémence.

Onugbu Loft a reconnu avoir été filmée durant ses relations sexuelles avec Papito et d’autres partenaires, mais a soutenu qu’elle ignorait que ces vidéos seraient diffusées sur les réseaux sociaux. Elle a sollicité l’indulgence de la justice.

Aissatou Cissokho a manifesté une attitude distincte lors de son audition. Elle a cherché à mettre en cause Modou Seck et a catégoriquement nié les faits qui lui sont imputés, en dépit des preuves concordantes.

À l’issue de l’enquête, les investigations et les vérifications réalisées ont démontré que les faits reprochés aux mis en cause sont avérés et incontestables. Les cinq suspects font l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, proxénétisme, collecte et diffusion d’images à caractère personnel, menaces, chantage, mise en danger de la vie d’autrui et défaut de carnet sanitaire.

L’association de malfaiteurs se manifeste par le fait que tous les suspects cités ont établi une collaboration planifiée et continue avec les administrateurs européens des sites pornographiques. Le proxénétisme est démontré par le fait qu’ils apportaient aide, assistance ou protection à la prostitution d’autrui en toute connaissance de cause. La collecte et la diffusion d’images à caractère personnel sont attestées par l’envoi de vidéos pornographiques aux administrateurs de sites à partir de leurs téléphones et appareils photographiques.

Tous les cinq suspects ont été présentés au procureur de la République près le TGI de Pikine-Guédiawaye ce lundi 5 janvier 2026.

Les investigations se poursuivent en vue d’interpeller les autres membres du réseau, parmi lesquels dix-sept personnes ont été identifiées sur les vidéos confisquées. D’après les services de police et de gendarmerie, les administrateurs européens “Moustapha” et “RENIWA”, considérés comme les cerveaux de cette organisation criminelle, font l’objet de recherches depuis deux ans.

Avec Seneweb