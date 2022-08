Dès le coup d’envoi du match, les deux équipes ont montré la couleur du duel. Le premier 5 majeur de DeSagana qui faisait son baptême de feu à Marius Ndiaye était composé de Brancou Badio, Lamine Sambe, Pape Moustapha Diop, Ibou Fall Faye et Gorgui Sy Dieng.

Brancou Badio a régalé le public lors de ce premier round où il a permis au Sénégal de se détacher du Cap-Vert qui a fait trembler la défense sénégalaise (26-22). Au deuxième quart-temps, le duel reste toujours serré mais les Lions notamment, avec un bon Ibou Faye et les dunks de Youssou Ndoye et Babacar Sané qui ont réveillé le public, restent toujours devant à la pause (46-40).

Le 3e quart temps ne sera pas une partie de plaisir pour les co-équipiers de Gorgui DIENG. Ils peinent à scorer après seulement 5 points réussis en début de quart temps. Le Cap-Vert monte en puissance et réussit même à passer devant(53-51) après 6 minutes joués. Jean Jacques Boissy auteur d’un très bon match réussit à rapprocher le Sénégal à la fin du 3e quart temps avec un tir primé (62-63). Il termine 3e meilleur marqueur avec 12 points.

Comme à l’entame du match, Brancou (24 points) et Gorgui (22 points) seront aux commandes pour le dernier round où les Lions vont réussir leur quart temps le plus offensif (+ 27 points marqués), pour renverser et battre le Cap-Vert avec 17 points d’avance. Toute l’équipe aura marqué ce soir !

Du groupe des 14, Mbaye Ndiaye et Khalifa Diop n’ont pas été retenus pour ce match. Bamba Diallo et Makhtar Gueye sont restés sur le banc. Le Sénégal retrouve à nouveau le Cap-Vert ce vendredi à 19 heures au stadium Marius Ndiaye.

Avec WIWSPORT