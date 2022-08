L’international Sénégalais Bamba Dieng se trouve toujours dans une sorte de tornade pour rejoindre une nouvelle équipe. Selon les dernières informations il a trouvé un point de chute, dont Everton. Selon la source, Frank Lampard étudie la possibilité d’intégrer l’attaquant de l’OM dans son effectif.

Mis au placard par l’OM, Dieng dispose de plusieurs courtisans comme l’a confirmé le directeur sportif Javier Ribalta avant le match nul des Olympiens à Brest. Si Fribourg et Benfica étaient évoqués ces dernières semaines, les clubs les plus cités ces derniers jours sont l’OGC Nice et des équipes de Premier League tels que Newcastle ou Fulham. Cependant Foot Mercato annonce l’arrivée d’un club inattendu sur le dossier. En effet, Lorient aimerait recruter le champion d’Afrique en prêt ! Les Merlus offriraient une place de titulaire indiscutable ou presque à Dieng. Toutefois, cette piste ne sera certainement pas privilégiée par l’OM qui cherche à vendre son attaquant, vraisemblablement déterminé à rester Marseille malgré sa mise à l’écart.

Considéré comme le dernier choix de l’attaque par Igor Tudor, Bamba Dieng est dans une très étonnante situation à deux semaines de la fin du mercato. Trouver du temps de jeu ailleurs reste la meilleure option pour le champion d’Afrique. Raison pour la quelle son agent se démène comme un diable pour lui trouver une porte de sortie.

Selon Daily Mail, Dieng a été proposé à Everton. Le club anglais qui n’est pas contre la venue de la pépite marseillaise étudierait la possibilité de ce transfert.

Avec Rewmi.com