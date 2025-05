112 transactions suspectes : l’enquête qui ébranle Microsen

Un nouveau scandale financier ébranle le secteur des institutions de microfinance au Sénégal. Selon le quotidien Libération, une enquête menée par la Section de Recherches (SR) a mis au jour 112 transactions suspectes impliquant Microsen, un acteur bien connu des services financiers de proximité.

Au cœur de cette affaire, plusieurs responsables de Microsen sont cités dans l’enquête pour leur implication présumée dans un système de détournement de fonds.

Parmi eux figurent:

Léon Mamadou Diouf, responsable des opérations,

Ousmane Racine Mangane, chef d’agence à Point-E,

Serigne Koki Diop, en charge du risque et du recouvrement,

Ndella Mbaye, caissière.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un mécanisme interne de fraude reposant sur la création de comptes fictifs, des virements irréguliers et des prélèvements indus sur les comptes de clients, le tout sans leur consentement. L’enquête évoque une organisation méthodique et coordonnée, facilitée par des failles dans les dispositifs de contrôle internes.

Selon les informations disponibles, les manipulations présumées ont été mises en évidence grâce à des audits internes et externes. Ces investigations suggèrent l’existence de complicités à plusieurs niveaux hiérarchiques, dans ce que les enquêteurs qualifient d’« organisation structurée » visant à détourner les ressources financières de l’établissement.

Les personnes mises en cause ont été interpellées et devraient être présentées à la justice. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue exacte du préjudice et d’éventuelles responsabilités supplémentaires.