« Yewwi Askan Wi ne sera pas au bord de l’implosion », promet Khalifa Sall

“Yewwi Askan ne sera pas au bord de l’implosion” ! Cette assurance est donnée par Khalifa Ababacar Sall, membre de la conférence des leaders, lors d’un point de presse ce mardi, au lendemain de la condamnation en appel de Ousmane Sonko et la sortie médiatique et polémique de son bras droit, Barthélémy Dias.

« Que personne ne pense que Yewwi (grande coalition de l’opposition) sera au bord de l’implosion. Nous sommes un groupe d’amis. Yewwi Askan Wi est une famille. Et sachez qu’on discute de tout. On a longtemps eu la force, les mécanismes, stratégies et conviction pour faire traverser à Yewwi des péripéties. Et j’assure la population sénégalaise que cette coalition ne va se dissoudre. Et ensemble nous ferons face », a déclaré Khalifa Sall .

Pour ce qui est de la condamnation de Ousmane Sonko dont son éligibilité pour la présidentielle de 2024 se joue, Khalifa Sall prévient qu’ils (la coalition) n’accepteront pas une troisième victime de Macky Sall.

« Ce qui s’est passé hier à savoir la condamnation lourde prononcée contre Ousmane Sonko c’est révoltant. Yewwi Askan Wi assume que Sonko fait partie des leurs. Depuis 2021, il est avec nous dans tous les combats. Et on sait que personne ne peut douter de son engament dans ce combat. Ce qui est important est qu’on n’acceptera pas une troisième victime de Macky Sall. On a connu deux (lui et Karim Wade en 2019, NDRL). On continuera de se battre pour que 2024 qu’il ait une participation inclusive de tous les candidats », a-t-il fait remarquer.