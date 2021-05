Tournée économique du Chef de l’État : remise symbolique du matériel agricole financé par la DER/FJ et lancement du pôle emploi entrepreneuriat de Kaffrine

Le Chef de l’État M. Macky Sall a procédé ce dimanche 30 mai 2021 à Kaffrine à la remise symbolique du petit matériel agricole pour les exploitations agricoles familiales. Il s’agit d’un projet de 15 822 unités de matériels de culture attelée, financé par la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER).

La DER/FJ intervient aux côtés du MAER pour une agriculture moderne, attractive et pourvoyeuse d’emplois pour les jeunes et les femmes. Elle est devenue un acteur de choix dans le financement des projets agricoles, le développement et la structuration de chaines de valeur dans le secteur agricole.

Par ailleurs, le Président de la République M. Macky Sall a inauguré le pôle emploi entrepreneuriat de Kaffrine logé au sein de l’espace Sénégal Service de la localité.

Grâce à ce pôle emploi entrepreneuriat, la DER/FJ sera encore plus proche des jeunes et des femmes pour mieux les servir. Les pôles emploi et entrepreneuriat vont renforcer la dynamique de territorialisation des actions de l’État pour favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Ils permettront à la DER/FJ, au 3FPT, à l’ANPEJ ainsi qu’aux autres structures en charge de la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat d’avoir une synergie d’actions pour plus d’efficacité dans les interventions. Pour rappel, la DER/FJ est positionnée comme le guichet unique de financement de l’autonomisation des femmes et des jeunes