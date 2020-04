Tivaouane : Le patient déclaré guéri rétablit la vérité…

L’unique cas positif enregistré par Tivaouane a été déclaré guéri ce mercredi 29 avril 2020. Après 7 jours d’hospitalisation, il est finalement rentré à Touba après un bref passage à Tivaouane.



Joint au Téléphone par le Directeur de Dabakh FM, Chérif Abdoul Aziz Touré, le jeune homme vendeur ambulant a tenu à préciser qu’il n’a jusque-là présenté aucun symptôme.«J’ai été testé pour la première fois à Tivaouane suite à la dénonciation de certaines personnes du quartier. On m’a trouvé avec mes amis en train de boire du thé tranquillement pour nous signifier que nous devions être testés parce que venant de Touba.

Hôpital de Diamniadio

Après le test effectué sur place, on nous a dit d’attendre les résultats. Ainsi après deux jours, ils sont revenus pour me dire que je suis positif. C’est ainsi que j’ai été admis à l’hôpital de Diamniadio», a-t-il expliqué au téléphone.

Des contrevérités

«J’ai été bien traité pendant mon traitement. J’ai entendu toutes sortes d’histoires sur moi. D’abord, je n’ai jamais pris de moto-jakarta de Touba à Tivaouane. C’est faux ! Je suis passé par la route normale et j’ai pris une voiture personnelle dont le chauffeur avait l’autorisation de circuler avec au maximum deux personnes à bord».«J’ai également entendu dire que j’ai fait 3 ou 5 jours à Tivaouane. A vrai dire, j’ai passé plus de 15 jours à Tivaouane, laisse-t-il entre dans les ondes de la Radio Dabakh Fm.

Et d’ajouter : « Lors de mon hospitalisation, j’ai été bien traité par les agents de santé. Ils venaient de temps à autre pour me donner des médicaments et surveiller mon état. Je n’ai manqué de rien et je tiens à rendre grâce à Dieu pour ce dénouement heureux».

Ouf de soulagement des habitants de Fogny

Il est important de souligner que les personnes qui vivaient dans la même maison avec le jeune homme à Tivaouane sont toujours retenues en quarantaine. Les habitants de Fogny ont poussé un ouf de soulagement après avoir appris la bonne nouvelle. D’ailleurs, certaines personnes qui avaient des relations avec l’homme déclaré positif au covid-19 ont dû se confiner à force d’être pointées du doigt par les gens du quartier et de la ville, explique la source.