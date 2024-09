Jérôme Bandiaky n’est pas encore sorti d’affaire. Actuellement en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour « escroquerie, détention illégale d’arme et usurpation de fonction», il fait également face à une nouvelle plainte pour tentative d’assassinat.

D’après le journal Libération, Dame Mbodj a déposé hier, lundi, une plainte contre Jérôme Bandiaky « pour tentative de meurtre et destruction de biens appartenant à autrui ».

À en croire le journal, le directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip) a affirmé dans sa déclaration que : « le 16 mars 2023, tard dans la nuit, à la fin d’une émission portant sur un débat politique tenue dans les locaux de la Tfm (Télé Futurs Médias), j’avais emprunté la Corniche pour rentrer chez moi. Arrivé à hauteur de la mosquée de la divinité, j’ai senti des tirs de balles sur mon véhicule, immédiatement, j’ai appuyé sur l’accélérateur pour échapper aux attaques des assaillants qui continuaient de me viser avec des balles réelles. Lorsque je suis arrivé à hauteur de l’hôtel Radisson Blue, je me suis immédiatement introduit dans le parking dudit hôtel sous le regard des éléments de sécurité qui montaient la garde cette nuit », a-t-il confié aux enquêteurs, selon des propos rapportés par Libération.

Le journal poursuit : « Ainsi, c’est grâce à l’intervention de ces derniers que j’ai pu me planquer dans l’hôtel pour sauver ma vie. Sachant que j’étais dans les locaux de l’hôtel, le sieur Bandiaky s’est permis de s’introduire dans l’enceinte du Radisson Blue avec des armes, que les caméras de l’hôtel ont d’ailleurs filmé. La visualisation des images des caméras de surveillance a confirmé qu’il s’agissait bien de la personne de Jérôme Bandiaky ».

Selon Dame Mbodj, « cette scène relatée démontre suffisamment que le mis en cause était animé par la ferme intention d’ôter ma vie ». En plus, dit-il, « mon véhicule que je conduisais ce jour-là était criblé de balles occasionnant des destructions ».